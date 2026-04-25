Le celebrazioni del 25 Aprile | La libertà richiede impegno

Questa mattina, il Comune di Bagno di Romagna ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, giorno in cui si ricorda la Liberazione. La giunta comunale ha ricordato come, ottantuno anni fa, il paese tornò a essere libero dopo anni di guerra e oppressione. La cerimonia si è svolta in modo tradizionale, con una commemorazione pubblica e interventi di rappresentanti delle istituzioni.

Questa mattina, anche il Comune di Bagno di Romagna celebra la Liberazione. "Ottantuno anni fa – scrive la giunta – il nostro Paese ritrovava la libertà. Il 25 aprile 1945 segnava la fine di un lungo periodo di oppressione e l’inizio di un cammino fondato sulla democrazia, sulla dignità e sulla pace. Oggi, in un tempo attraversato da nuove sfide globali, da conflitti ancora aperti, e da profonde trasformazioni sociali, quel messaggio risuona più vivo che mai. La libertà non è un traguardo acquisito per sempre, ma un impegno quotidiano che richiede responsabilità, partecipazione e memoria". Le celebrazioni, oggi, in Piazza Martiri. La cerimonia avrà inizio alle 10.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le celebrazioni del 25 Aprile: "La libertà richiede impegno" Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Celebrazioni del 25 aprile: tutte le modifiche alla viabilitàIn occasione delle manifestazioni celebrative del 25 aprile, sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Castel San Giorgio, annullate le celebrazioni del 25 Aprile per lutto cittadinoCastel San Giorgio rinuncia alle iniziative pubbliche previste per la Festa della Liberazione a seguito di un grave lutto che ha colpito una figura... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Le piazze del 25 aprile; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage. Le celebrazioni del 25 Aprile: La libertà richiede impegnoQuesta mattina, anche il Comune di Bagno di Romagna celebra la Liberazione. Ottantuno anni fa – scrive la ... ilrestodelcarlino.it Eventi week-end: Le Celebrazioni del 25 aprile, 81°anniversario della LiberazioneDa venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 il weekend è dedicato quasi interamente alle celebrazioni del 25 aprile, 81° anniversario della Festa della ... ilnotiziario.net Da aprile le bollicine della cantina veneta servite nelle due vip lounge dell’aeroporto di Roma Fiumicino - facebook.com facebook