Il 25 aprile è una data fondamentale per l’Italia, segnando la nascita della Repubblica e la fine della seconda guerra mondiale. In questo contesto, si è consolidato anche il legame con le democrazie occidentali e l’alleanza con gli Stati Uniti. La data ha influenzato la posizione internazionale del paese e il suo sviluppo nel settore aerospaziale, in particolare nel periodo successivo alla guerra. L’industria aerospaziale ha visto un incremento di collaborazioni e investimenti in quegli anni.

Il 25 aprile rappresenta una delle date fondative della nostra democrazia repubblicana. È il momento storico che ha contribuito a plasmare la postura internazionale dell’Italia, ancorando progressivamente il proprio destino a quello delle democrazie occidentali e all’alleanza con gli Stati Uniti. Celebrare la Liberazione significa, dunque, riconoscere come quella traiettoria abbia rappresentato non solo il presidio della nostra libertà istituzionale, ma anche uno dei fattori che hanno reso possibile la nostra rinascita economica, industriale e tecnologica. In nessun settore questa dinamica è stata più evidente che nell’industria aeronautica e aerospaziale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le ali della Repubblica. Il 25 aprile e lo sviluppo transatlantico dell’industria aerospaziale

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