Il presidente del Senato ha dichiarato di aver reso omaggio il 25 aprile ai partigiani e ai caduti della Repubblica Sociale italiana, affermando che rifarebbe questa stessa azione. La sua affermazione ha suscitato una reazione da parte di membri del Partito Democratico, che hanno contestato l'interpretazione storica di tale gesto, definendola inaccettabile. La polemica tra le parti si è accesa in un clima di tensione politica.

Roma, 21 aprile 2026 - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto il 25 aprile renderebbe omaggio ai partigiani e anche ai caduti della Repubblica Sociale italiana, innescando una polemica con la sinistra. "Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma il 25 Aprile andai a rendere omaggio al monumento che c'è al cimitero di Milano ai partigiani e portai una corona, anche se non faceva parte di un obbligo. Poi andai al Campo X dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana, e ci andai in forma privata perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione che, almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita mi sembra doverosa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russa: “Il 25 aprile rendevo omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò, lo rifarei”. Pd: “Inaccettabile forzatura storica”

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La Russa: "Il 25 aprile rifarei l'omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò". Il presidente del Senato: "E' un momento di pacificazione". #ANSA x.com