Usa–Italia industria e tecnologia al centro del legame transatlantico

Il rapporto tra Italia e Stati Uniti si basa su una collaborazione che coinvolge sia gli aspetti politici sia quelli economici, con un'attenzione particolare alle aziende e alle tecnologie. Mentre la sfera politica mantiene la sua rilevanza, sono le imprese a svolgere un ruolo pratico e tangibile, creando connessioni e scambi tra i due paesi. In questo quadro, le attività industriali e innovative rappresentano un punto di riferimento essenziale nel rapporto transatlantico.

Se la dimensione politica resta centrale, è il mondo delle imprese a offrire indicazioni concrete su dove si stia realmente muovendo la partnership transatlantica: supply chain, infrastrutture digitali, difesa e innovazione tecnologica guidano le relazioni tra Italia e Usa in questa fase complicata delle relazioni internazionali. A Washington, l’evento co-organizzato da Decode39 al Wilson Center in occasione della visita del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti diventa anche un punto di osservazione privilegiato su come il rapporto tra Italia e Stati Uniti stia evolvendo sul piano industriale. Industria e tecnologia al centro Uno dei focus principali riguarda il futuro della cooperazione economica e tecnologica.🔗 Leggi su Formiche.net

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Dietro i ‘valori comuni’ c’è un prezzo E lo stiamo per pagare

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