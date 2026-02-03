Un ragazzo di sedici anni esce di corsa da un supermercato nei giardini di Firenze. Ha avuto una discussione con i vigilantes e ora si allontana a passo svelto, senza voltarsi indietro. La zona, già nota per la presenza di baby gang, si conferma un punto caldo per i problemi di sicurezza.

Furti al market, rifiuti gettati a terra e sguardi minacciosi di giorno. Con il buio la situazione peggiora: aggressioni, incendi, rapine. "Impossibile portare qui i bambini a giocare". Ecco cosa abbiamo scoperto Sono le 15,30 di un pomeriggio infrasettimanale e il nostro viaggio lungo il percorso delle baby gang inizia nel Quartiere 5 nella zona di Novoli. Qua, quotidianità e inquietudine convivono. “Parchi e giardinetti non sembrano più sicuri", racconta una residente. C'è una "strettoia-inferno" nel cuore di Firenze. Ecco cosa succede dentro .🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Firenze Giardini

A Novoli, a Firenze, i problemi sono sotto gli occhi di tutti.

Nel cuore di Firenze, molte giovani professioni affrontano sfide economiche crescenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

mi piaceva una tipa quando ero piccolino #babygang

Ultime notizie su Firenze Giardini

Argomenti discussi: Vi porto nei giardini di Firenze dove comandano le baby gang; Giardini Naxos, porto bloccato: pescatori e operatori chiedono riapertura immediata.

Vi porto nei giardini di Firenze dove comandano le baby gangFurti al market, rifiuti gettati a terra e sguardi minacciosi di giorno. Con il buio la situazione peggiora: aggressioni, incendi, rapine. Impossibile portare qui i bambini a giocare. Ecco cosa abbi ... firenzetoday.it

La Madonna della Guardia, sacra ai genovesi, un Papa la portò nei giardini vaticani: emozionante sorpresaTrovare la Madonna della Guardia, simbolo sacro ai genovesi di tutte le fedi nei giardini vaticani è stata una bella sorpresa. Ne avevo letto ma non ci avevo creduto. Invece, girando per i viali di ... blitzquotidiano.it

Domenica mattina vi porto dietro le quinte de L’Ombra di Firenze. A Radio Ciak, nella trasmissione Fuori di Testo, parleremo di Lorenzo de’ Medici, di potere, di responsabilità e di come nasce un romanzo storico che prova a guardare l’uomo prima del mito. S - facebook.com facebook