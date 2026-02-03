Vi porto nei giardini di Firenze dove comandano le baby gang
Un ragazzo di sedici anni esce di corsa da un supermercato nei giardini di Firenze. Ha avuto una discussione con i vigilantes e ora si allontana a passo svelto, senza voltarsi indietro. La zona, già nota per la presenza di baby gang, si conferma un punto caldo per i problemi di sicurezza.
Furti al market, rifiuti gettati a terra e sguardi minacciosi di giorno. Con il buio la situazione peggiora: aggressioni, incendi, rapine. "Impossibile portare qui i bambini a giocare". Ecco cosa abbiamo scoperto Sono le 15,30 di un pomeriggio infrasettimanale e il nostro viaggio lungo il percorso delle baby gang inizia nel Quartiere 5 nella zona di Novoli. Qua, quotidianità e inquietudine convivono. “Parchi e giardinetti non sembrano più sicuri", racconta una residente. C'è una "strettoia-inferno" nel cuore di Firenze. Ecco cosa succede dentro .🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dove Firenze fa paura. Stazione: spaccio e furti, Novoli terra di baby gang. E il crack si ordina su WhatsApp
A Novoli, a Firenze, i problemi sono sotto gli occhi di tutti.
