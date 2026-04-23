Maxi ponte tra 25 aprile e 3 maggio Anas | traffico intenso sulle Statali

Da oggi fino a domenica 3 maggio, si prevede un afflusso di circa 95 milioni di veicoli sulle strade e autostrade italiane, in occasione del maxi ponte tra il 25 aprile e il 3 maggio. Anas ha segnalato un intenso traffico sulle statali, con la mobilità che si intensifica in questi giorni di festa. La maggior parte degli spostamenti si concentrano nelle aree di maggiore affluenza, in particolare lungo le principali arterie di collegamento.

Si avvicinano il 25 aprile e il 1° maggio e Anas evidenzia come quest'anno il ‘maxi ponte di primavera’ vedrà 95 milioni di veicoli sulle strade e autostrade da oggi (23 aprile) a domenica 3 maggio.Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Maxi ponte di Primavera, Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli: l'Adriatica osservata specialeSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Pasquetta tra sole e caldo: traffico intenso sulle strade di Bari e provinciaPreviste code lungo la Statale 16 e le altre arterie che collegano il capoluogo all'entroterra. Panoramica sull’argomento Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italianeIl lungo fine settimana che unisce il 25 aprile, Festa della Liberazione, al 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si trasforma quest'anno in un maxi ponte di dieci giorni che promette di essere uno dei ... tg24.sky.it Maxi ponte di Primavera, previsti 95 milioni di veicoli sulla rete Anas fino al 3 maggioROMA (ITALPRESS) – Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi ... italpress.com