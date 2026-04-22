Durante il ponte del 25 aprile, in Emilia-Romagna si svolgono numerosi eventi all’aperto, tra borghi storici e mercatini. Le temperature previste raggiungono i 28 gradi, attirando visitatori e residenti. Le manifestazioni si concentrano su attività legate alle tradizioni locali e all’artigianato, offrendo un’ampia varietà di iniziative nel territorio regionale. Questo fine settimana rappresenta un momento di aggregazione e scoperta delle peculiarità della zona.

Il fine settimana del 25 aprile in Emilia-Romagna si prospetta come un mosaico di occasioni all’aria aperta, tra temperature che sfioreranno i 28 gradi e una fitta rete di appuntamenti che celebrano il saper fare locale. Tra mercati dell’antiquariato, fiere dell’artigianato e tradizioni enogastronomiche, la regione offre un palinsesto variegato che spazia dalle pianure ferraresi alle coste riminesi, fino ai borghi dell’Appennino bolognese. Il valore del riuso e della manualità: l’impatto economico dei mercatini locali. L’offerta che caratterizza questo ponte festivo non è solo una questione di svago, ma rappresenta un volano fondamentale per le economie di prossimità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte del 25 aprile: tra borghi e mercatini, l’Emilia-Romagna si anima

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