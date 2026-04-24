Mappa degli artisti | un’opera di Fara Filiorum Petri nel nuovo progetto di editoria indipendente

Nell’ambito dell’editoria indipendente, si presenta un nuovo progetto chiamato “Mappa degli artisti”, ideato da Etimologia magazine, una rivista fondata dalla visual designer Valentina Romeo. Tra le pagine del progetto compare un’opera realizzata da un’artista di Fara Filiorum Petri. La pubblicazione si inserisce nel contesto di iniziative rivolte a valorizzare le creazioni artistiche emergenti.

Nell’ambito del panorama dell’editoria indipendente Etimologia magazine, fondato dalla visual designer Valentina Romeo, nasce un nuovo progetto intitolato “Mappa degli artisti”. Non una classifica catalogazione di opere, bensì una cartografia dinamica, che ospiterà tutti gli artisti selezionati.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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