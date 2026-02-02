Controlli elettronici della velocità a Fara Filiorum Petri | il calendario di febbraio

Questa settimana il Comune di Fara Filiorum Petri ha annunciato le date dei controlli elettronici della velocità previste per febbraio. Le autorità hanno pianificato diversi controlli lungo le strade principali del paese, per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Gli agenti si preparano a monitorare costantemente i veicoli in transito, con l’obiettivo di garantire più sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Le operazioni si svolgeranno nei giorni di martedì 3, giovedì 5, martedì 10, giovedì 12, martedì 17, venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26 febbraio Il Comune di Fara Filiorum Petri ha reso noto il calendario dei controlli elettronici della velocità per il mese di febbraio 2026. I controlli verranno effettuati lungo la Strada Statale 81, al chilometro 159+500 e 159+700, con l’utilizzo di dispositivi di rilevamento regolarmente segnalati tramite cartellonistica fissa o mobile. Le operazioni si svolgeranno nei giorni di martedì 3, giovedì 5, martedì 10, giovedì 12, martedì 17, venerdì 20, martedì 24 e giovedì 26 febbraio, sempre nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.🔗 Leggi su Chietitoday.it

