Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio | strade chiuse divieti di sosta e cosa cambia per la viabilità

Martedì 3 febbraio 2026, Como si prepara a ospitare il passaggio della Fiamma Olimpica per i Giochi di Milano Cortina 2026. La giornata sarà segnata da chiusure di strade e divieti di sosta, con traffico che subirà modifiche lungo il percorso che collega Cernobbio al centro città. La fiamma arriverà via lago, quindi le autorità invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi. La cerimonia con l’accensione si terrà in piazza Cavour, chiudendo così un giorno di

Martedì 3 febbraio 2026 Como ospita il “Viaggio della Fiamma Olimpica – Milano Cortina 2026”, con arrivo della fiamma via lago da Cernobbio, approdo sul lungolago e poi staffetta lungo un percorso che attraversa il centro fino a piazza Cavour, dove è prevista la cerimonia con accensione del braciere. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sono previste chiusure temporanee, sospensioni della circolazione e divieti di sosta in diverse aree. Il tracciato indicato nell’ordinanza comprende Lungo Lario Trento e Trieste, viale Cavallotti, piazza Cacciatori delle Alpi, viale Varese, viale Cattaneo, piazza Vittoria, viale Battisti, via Sauro, via Perti, via Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Caio Plinio II e arrivo in piazza Cavour.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Milano

Il 12 dicembre, Livorno ospiterà il passaggio della fiamma olimpica Milano-Cortina 2026, un evento di grande rilievo per la città.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Como Milano

