L’Ateneo fiorentino omaggia il Capo dello Stato | laurea honoris causa a Sergio Mattarella

L’Università degli Studi di Firenze ha conferito oggi una laurea honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La cerimonia si è svolta nell’aula magna dell’ateneo, alla presenza di studenti, docenti e autorità accademiche. La laurea è stata consegnata ufficialmente in segno di riconoscimento per il ruolo ricoperto.

FIRENZE – Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricevuto in data odierna la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato da parte dell' Università degli Studi di Firenze. La solenne cerimonia accademica, ospitata negli spazi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ha rappresentato il culmine delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dalla fondazione della Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri, storico polo formativo di primato nazionale ed europeo. Il titolo accademico è stato assegnato per omaggiare la figura del presidente della Repubblica quale massimo garante dei valori costituzionali e modello di dedizione al servizio pubblico.