Direttore della Regione Lazio Paolo Giuntarelli rischia il processo | indagini su fondi al suo ateneo

Paolo Giuntarelli, direttore della Regione Lazio, potrebbe essere processato per aver falsificato documenti relativi ai fondi destinati all’università, un’azione che ha sollevato l’attenzione delle autorità. La procura ha aperto un’inchiesta dopo aver scoperto discrepanze nelle rendicontazioni finanziarie, che riguardano somme pubbliche destinate a progetti di ricerca. Gli investigatori sospettano che il dirigente abbia alterato dati ufficiali per ottenere finanziamenti aggiuntivi. Un dettaglio importante riguarda una comunicazione interna in cui si fa riferimento a irregolarità nelle procedure di rendicontazione.