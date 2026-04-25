L’Atalanta perde Bernasconi | lesione al collaterale ma può rientrare prima di fine stagione

L'Atalanta dovrà fare a meno di Lorenzo Bernasconi nelle prossime partite a causa di una lesione al collaterale. La società ha confermato che l'infortunio non è molto grave e che il giocatore potrebbe rientrare prima della fine della stagione. Bernasconi, che ha subito l'infortunio durante una partita, dovrà seguire un percorso di recupero, ma non si esclude un suo ritorno in campo prima della conclusione del campionato.

Zingonia. La sua stagione non è ancora finita, ma per le prossime partite l’ Atalanta dovrà fare a meno di Lorenzo Bernasconi. L’infortunio rimediato dal classe 2003 nella semifinale di Coppa Italia persa contro la Lazio lo terrà ai box almeno per la trasferta di Cagliari e per la sfida contro il Genoa in programma il 2 maggio, visto che, salvo colpi di scena almeno un paio di settimane saranno necessarie, se non di più. Ma, come detto, il numero 47 non ha ancora terminato il suo 202526, visto che il rientro intorno a metà maggio potrebbe essere uno scenario realistico. L’ Atalanta sarà impegnata nelle ultime tre sfide in trasferta sul campo del Milan (10 maggio), in casa contro il Bologna (weekend del 17 maggio) e poi in trasferta con la Fiorentina all’ultima giornata.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Atalanta, per Lorenzo Bernasconi lesione al legamento collaterale mediale del ginocchioBergamo, 25 aprile 2026 – Lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale mediano del ginocchio destro. Atalanta, lesione al legamento per Bernasconi: salterà le gare contro Cagliari e GenoaLesione tra il primo e il secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lesione al legamento per Baernasconi, l'Atalanta senza il laterale sinistro; FLASH| Atalanta-Lazio: doppio infortunio, cambi obbligati per Palladino e Sarri; Atalanta-Lazio, le pagelle: Motta insuperabile, 9! Pasalic, pronto soccorso da 6,5; Atalanta-Lazio 2-3 dcr, pagelle e tabellino: Motta monumentale, Romagnoli rapace d'area, Pasalic la pareggia, De Ketelaere tra i migliori. Atalanta, Palladino perde un big per l'assalto all'Europa: a rischio il finale di stagione!Brutte notizie in casa Dea, dove il tecnico teme di dover rinunciare a uno dei titolari per gli ultimi impegni di campionato ... tuttosport.com Atalanta, per Lorenzo Bernasconi lesione al legamento collaterale mediale del ginocchioBergamo, 25 aprile 2026 – Lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale mediano del ginocchio destro. È questa la diagnosi, ricevuta dopo una serie di approfondimenti diagnostici strumental ... sport.quotidiano.net Delusione Atalanta, perde a Bergamo ai rigori con la Lazio, sbagliando 4 tiri su 5. I biancocelesti vanno in finale con l'Inter - facebook.com facebook