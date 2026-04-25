Atalanta lesione al legamento per Bernasconi | salterà le gare contro Cagliari e Genoa

Durante la partita di Coppa Italia contro la Lazio, un giocatore dell’Atalanta è uscito anzitempo dal campo a causa di una lesione al legamento. L'infortunio ha coinvolto l’esterno della squadra, che salterà le prossime due gare di campionato contro Cagliari e Genoa. La società ha comunicato i dettagli dell’intervento e i tempi di recupero stimati.

Lesione tra il primo e il secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. È questa la diagnosi emersa dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Bernasconi. L’esterno mancino classe 2003 dell’Atalanta si è infortunato nella partita di Coppa Italia contro la Lazio mercoledì sera, all’inizio del secondo tempo, quando ha dovuto lasciare il campo, sostituito da Bellanova. I tempi di recupero saranno come sempre da valutare in base all’evoluzione del quadro clinico-strumentale, ma la prospettiva sembra quella di un rientro prima del termine della stagione, almeno per le ultime partite. Certa l’assenza per la trasferta di Cagliari di lunedì sera e di fatto anche per la sfida contro il Genoa di sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, lesione al legamento per Bernasconi: salterà le gare contro Cagliari e Genoa Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, problemi al ginocchio per Bernasconi, salta il Cagliari Leggi anche: Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lesione al legamento per Baernasconi, l'Atalanta senza il laterale sinistro; Serie A, chi recupera e chi no per la 33^ giornata; Motta show contro l’Atalanta: la Lazio va in finale di Coppa Italia; Calcio Live News: esclusiva a Chiarodia e Inler, lesione per Bernasconi, Serie A con Parma-Pisa. Atalanta: lesione al legamento collaterale per BernasconiL’INFORTUNIO. Fine della stagione a rischio, infortunio nella partita con la Lazio in Coppa Italia. ecodibergamo.it Atalanta, Bernasconi: lesione al legamento collaterale. Le news sull'infortunioGli esami diagnostici al laterale sinistro dell'Atalanta hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Incerti, comunque, i tempi di ... sport.sky.it Atalanta e Allianz Trade insieme per la "Giornata della Terra" Con il supporto di Legambiente per un’attività di rigenerazione urbana e pulizia massiva del Parco della Trucca a Bergamo https://www.atalanta.it/news/atalanta-e-allianz-trade-insieme-p - facebook.com facebook Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta: ancora rinviato il rientro x.com