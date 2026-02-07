Coppa Italia Latin Style | Croce Rossa assicura assistenza sanitaria e sicurezza al PalaRossini di Ancona

Nella serata di ieri, al PalaRossini di Ancona, si è svolta la seconda tappa della Coppa Italia Latin Style. La Croce Rossa di Ancona ha messo in campo un team di volontari per garantire assistenza sanitaria e sicurezza ai partecipanti e agli spettatori. Durante l’evento, nessun problema grave è stato segnalato, e l’intervento rapido dei volontari ha assicurato un ambiente più sicuro per tutti.

La sicurezza è stata garantita al PalaRossini di Ancona durante la seconda tappa della Coppa Italia Latin Style, grazie all'impegno costante e capillare della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, si è svolto sabato 7 febbraio 2026, in una giornata caratterizzata da un'alta probabilità di pioggia, con venti da sud-sudest a 4.6 nodi e temperature intorno agli 11 gradi. Il personale della Croce Rossa ha assicurato un servizio di assistenza sanitaria completo, rimanendo a disposizione dall'inizio alla fine della manifestazione, a tutela di atleti, staff e del pubblico presente.

