Arianna Fontana | Purtroppo brutta contusione in finale si è fatta sentire Ultime Olimpiadi? Domanda da un milione di euro

Arianna Fontana ha subito una brutta contusione durante la finale dei 1500 metri a Milano Cortina 2026, che le ha impedito di gareggiare al meglio. La sciatrice ha spiegato che il dolore si è fatto sentire nel momento decisivo, compromettendo la sua prestazione. Questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione olimpica, una domanda che si pone spesso a questa età. La sua gara si è conclusa senza medaglie, tra dolore e delusione.

Non è stata grande fortuna, quella che è toccata ad Arianna Fontana oggi. Le sue Olimpiadi Invernali si chiudono senza il podio nei 1500 metri, ma anche con una caduta e dei dolori che l’hanno condizionata nell’ultima sua gara del programma dello short track a Milano Cortina 2026. Parlando alla Rai del giro finale di saluto al pubblico: “ In quel momento ci tenevo a salutare tutti coloro che erano presenti oggi, perché dal quarto di finale dopo la caduta mi hanno aiutata a rialzarmi e spingere. Abbiamo cercato in tutti i modi di rilassare il gluteo e la schiena dalla parte sinistra, purtroppo era una brutta contusione.🔗 Leggi su Oasport.it

