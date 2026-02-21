Arianna Fontana | Purtroppo brutta contusione in finale si è fatta sentire Ultime Olimpiadi? Domanda da un milione di euro
Arianna Fontana ha subito una brutta contusione durante la finale dei 1500 metri a Milano Cortina 2026, che le ha impedito di gareggiare al meglio. La sciatrice ha spiegato che il dolore si è fatto sentire nel momento decisivo, compromettendo la sua prestazione. Questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione olimpica, una domanda che si pone spesso a questa età. La sua gara si è conclusa senza medaglie, tra dolore e delusione.
Non è stata grande fortuna, quella che è toccata ad Arianna Fontana oggi. Le sue Olimpiadi Invernali si chiudono senza il podio nei 1500 metri, ma anche con una caduta e dei dolori che l’hanno condizionata nell’ultima sua gara del programma dello short track a Milano Cortina 2026. Parlando alla Rai del giro finale di saluto al pubblico: “ In quel momento ci tenevo a salutare tutti coloro che erano presenti oggi, perché dal quarto di finale dopo la caduta mi hanno aiutata a rialzarmi e spingere. Abbiamo cercato in tutti i modi di rilassare il gluteo e la schiena dalla parte sinistra, purtroppo era una brutta contusione.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: brutta caduta per Arianna Fontana, avanza ConfortolaArianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti.
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ultime gare con Arianna Fontana e staffetta maschileArianna Fontana ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano 2026, a causa di una performance eccezionale sul ghiaccio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alex Vinatzer fatalista: Non ho retto la pressione delle Olimpiadi in casa; Milano Cortina, bob: brutta caduta per Granti?š in allenamento, addio Olimpiadi.
Milano-Cortina, short track: si chiude con un 5° posto nei 1500 la leggendaria storia olimpica di Arianna FontanaL'atleta azzurra, entrata negli annali dello sport mondiale con le sue 14 medaglie conquistate in 5 edizioni dei Giochi, fa fatica nell'ultima gara ... ilfattoquotidiano.it
Arianna Fontana non si dà pace: Fuori dal podio per una spinta, provo tanta rabbiaL'azzurra ha pagato un contatto con la cinese Li Gong e ha così chiuso al quarto posto la finale olimpica dei 1000 metri a Milano-COrtina: cos'ha detto ... corrieredellosport.it
1.500 m. Short Track: Arianna Fontana è in finale!!! #AriannaFontana - facebook.com facebook
Arianna Fontana, come te nessuno mai x.com