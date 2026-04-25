L' arte non decora ma attiva lo spazio

Durante la Milano Design Week 2026, SAG’80 ha presentato “Study in Tension”, un progetto ideato da Elena Brovelli, presso gli spazi Maxalto – Arclinea di via Boccaccio. La mostra ha esplorato il modo in cui l’arte possa attivare lo spazio più che limitarlo alla semplice decorazione, mettendo in evidenza la relazione tra materia, ambiente e percezione. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e professionisti del settore.

( a skanews) – In occasione della Milano Design Week 2026, SAG’80, in dialogo con gli spazi Maxalto – Arclinea di via Boccaccio, ha ospitato “Study in Tension”, la pratica progettuale di Elena Brovelli, che ambisce a ridefinire il rapporto tra materia, spazio e percezione. L'evento iO Donna e Caudalie. guarda le foto «Abbiamo voluto accogliere Elena Brovelli e il suo Study in Tension – ha spiegato ad askanews Alessandro Perrino, architetto in SAG’80 – in modo molto semplice. Questo è stato tratto da un equilibrio tra ciò che abbiamo noi nei nostri progetti e ciò che l’artista mette nei suoi quadri, nelle sue opere tra forma e funzione. I suoi prodotti, suoi portali in buona sostanza non fanno altro che reagire all’interno dei nostri ambienti, dei nostri progetti.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'arte non decora, ma attiva lo spazio Cozy Coffee Table Refresh: Simple Spring & Easter Styling Ideas 2026 Notizie correlate Arte contemporanea: a Salerno inaugura lo spazio Dadart con le opere di Michele TomboliniIl 18 aprile alle ore 19:00 apre al pubblico la nuova galleria d’arte Daniela Diodato in via Arce a Salerno. FATTI D’ARTE, quinto appuntamento: al Libero Spazio d’Arte in scena “Parastasi Kitsch”Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cadenze Letterarie: quando la cultura diventa casa; Lo sapevi che in Italia c'è una piazza a forma di scacchiera?; Marco Nereo Rotelli sposta di un grado l’asse terrestre alla Milano Design Week; Cosa fare nel weekend a Milano: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. Venezia, il ministro Giuli non presenzierà all'inaugurazione della Biennale Arte. Nuovo capitolo di una vicenda tormentata, dove il tema della discordia è il ritorno della Russia, assente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. x.com Buongiorno da Assisi. La Basilica si staglia nel cielo , silenziosa e maestosa nel cielo blu, fra le nuvole. Non è solo pietra, arte, storia… è un abbraccio. Un invito alla pace, alla lentezza, alla serenità che troppo spesso dimentichiamo. Qui tutto si fa più chiaro, p - facebook.com facebook