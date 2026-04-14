Arte contemporanea | a Salerno inaugura lo spazio Dadart con le opere di Michele Tombolini
A Salerno, il 18 aprile alle ore 19:00, apre al pubblico una nuova galleria d’arte in via Arce gestita dalla Daniela Diodato. L’inaugurazione presenta le opere di Michele Tombolini, artista contemporaneo. La galleria si inserisce nel panorama artistico locale come uno spazio dedicato all’arte contemporanea. L’apertura è prevista con una cerimonia pubblica a cui parteciperanno gli invitati.
Il 18 aprile alle ore 19:00 apre al pubblico la nuova galleria d’arte Daniela Diodato in via Arce a Salerno. L'inaugurazione della struttura, che vede la direzione artistica di Matteo Scavetta, coincide con il vernissage di "Impronte", mostra personale di Michele Tombolini che raccoglie una.🔗 Leggi su Salernotoday.it
'Opere apertissime': incontro sull'arte contemporanea a cura di Michele PascarellaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? “Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più...