FATTI D’ARTE quinto appuntamento | al Libero Spazio d’Arte in scena Parastasi Kitsch

Vernicefresca Teatro presenta il quinto appuntamento di “FATTI D’ARTE” al Libero Spazio d’Arte di Avellino, portando in scena “Parastasi Kitsch”. La scelta di questa rappresentazione nasce dalla volontà di esplorare il confine tra arte e cultura popolare, coinvolgendo il pubblico con uno spettacolo che combina elementi visivi e teatrali. Durante la serata, gli spettatori avranno la possibilità di immergersi in un mondo che mescola ironia e critica sociale, portando alla luce aspetti spesso trascurati della nostra quotidianità.

La rassegna "FATTI D'ARTE", a cura di Vernicefresca Teatro presso LiberoSpazioD'arte, prosegue ad Avellino con il 5° appuntamento. Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 19:00 e domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:30, il Libero Spazio d'Arte ospita PARASTASI KITSCH, scritto, diretto e interpretato da Fabiana Fazio e Irene Grasso. Uno spettacolo che trasforma l'oracolo di Delfi in un decadente teatrino di periferia. Sono secoli che la Pizia e il Gran Sacerdote Merops aspettano clienti.