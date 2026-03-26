Al ristorante svedese di Ikea, i bambini potranno trascorrere un pomeriggio dedicato ai personaggi più celebri dei cartoni animati. L’evento prevede un’area dedicata dove i più piccoli potranno divertirsi e immergersi nelle storie di alcuni dei grandi classici dell’animazione. L’iniziativa si svolgerà nel contesto di un appuntamento dedicato alle famiglie, con attività pensate per intrattenere i più giovani.

Appuntamento a Ikea con i bambini per un pomeriggio di divertimento e fantasia.Al Ristorante svedese i piccoli rivivranno i grandi classici dei cartoni animati più amati.Inoltre, potrai gustare un delizioso aperitivo ad un prezzo speciale e avere una deliziosa merenda in omaggio. Appuntamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Appuntamento con i grandi classici al ristorante svedese di Ikea

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