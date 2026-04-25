Largo ai giovani nella città di Puccini

Oggi alle 18 e domani alle 16, al Teatro del Giglio di Lucca, sarà rappresentata una versione speciale della Turandot in occasione del centenario. La produzione porta la firma di Nadir Dal Grande, con il contributo della lighting designer Jenny Cappelloni. La messa in scena si inserisce nell’ambito delle iniziative dedicate a celebrare il compleanno dell’opera di Puccini.

La Turandot del centenario, quella che oggi alle 18 e domani in replica alle 16 andrà in scena al Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca, porta la firma di Nadir Dal Grande, insieme alla lighting designer Jenny Cappelloni. A lui il compito di far vivere nella città natale di Giacomo Puccini, a cento anni dalla prima alla Scala di Milano, l’opera incompiuta del maestro. Dal Grande, trentadue anni, regista, scenografo e costumista italiano, fonda il suo lavoro sulla costruzione di un impianto drammaturgico e visivo unitario, in cui regia, spazio e costume nascono come un unico organismo. Un giovane di talento e di passione che ha centrato...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Le grand ténor Roberto Alagna : De Paris aux plus grandes scènes de l’opéra –Documentaire MG

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