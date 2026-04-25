Un progetto di arte pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei Comuni della zona, si conclude con un’opera realizzata dall’artista Basik nel Comune di Trequanda. L’intervento ha coinvolto l’araldica, firmata dall’artista, e si inserisce in un percorso che coinvolge anche le scuole del territorio, puntando a valorizzare il futuro della zona attraverso iniziative culturali e artistiche.

Il progetto di arte pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, termina con l’opera realizzata da Basik nel Comune di Trequanda. L’intervento reinterpreta in chiave contemporanea l’araldica del paese, trasformando i simboli della tradizione in elementi di un nuovo immaginario identitario. L’opera è stata realizzata sulla facciata dell’Istituto scolastico Marconi. Basik nella sua opera raccoglie alcuni dei segni più rappresentativi del territorio e della sua storia e tradizione – l’olivo e le api – elevandoli a emblemi di lavoro, armonia con la natura e senso di comunità. L’immagine, collocandola sulla...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’araldica firmata dall’artista Basik. A scuola, qui il futuro del territorio

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