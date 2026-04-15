L’assessora Monni all’ospedale Versilia | Integrazione con il territorio già operativa qui il futuro è anticipato

L’assessora Monni ha visitato l’ospedale Versilia, affermando che l’integrazione con il territorio è già in atto e rappresenta una soluzione anticipata rispetto alle esigenze future. Durante l’incontro, si è parlato di una riorganizzazione della sanità territoriale, finalizzata a ridurre il sovraffollamento nei reparti di emergenza e a riportare gli ospedali alla loro funzione principale di assistenza e cura.

LIDO DI CAMAIORE – Una profonda riorganizzazione della sanità territoriale per decongestionare i reparti d’emergenza e riportare gli ospedali alla loro funzione originaria. È questo il fulcro della strategia illustrata dall’assessora regionale alla sanità, Monia Monni, durante la sua visita di oltre quattro ore all’ Ospedale della Versilia, tappa fondamentale di un più ampio tour di ascolto delle realtà sanitarie toscane. Per concretizzare questo decentramento delle cure, l’Asl Toscana nord ovest (che comprende le province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara) ha annunciato un imponente piano di reclutamento. Grazie a uno stanziamento regionale di otto milioni e mezzo di euro, nei prossimi mesi verranno assunti 240 nuovi dipendenti, il contingente necessario per avviare le nuove strutture di prossimità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’assessora Monni all’ospedale Versilia: “Integrazione con il territorio già operativa, qui il futuro è anticipato” Maltempo e dissesti idrogeologici, assessora Zabatta: “Regione subito operativa con interventi su tutto il territorio”“Sono numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni... Nuovo ospedale Livorno, l'assessora Monni: "Pronti a trasferire il progetto definitivo a Inail"Dagli aggiornamenti sui lavori agli attuali padiglioni fino ai tempi per la realizzazione del nuovo ospedale. Temi più discussi: Versilia, domani punto stampa con l’assessora Monni all’ospedale; FOTO di gruppo - Visita dell’assessore Monni all’ospedale Palagi. L’incontro con i professionisti; Visita dell’assessora Monni all’ospedale Versilia: Funziona l’integrazione con il territorio; Sanità, l'assessora Monia Monni: Governo volutamente distratto, vuole aprire praterie al privato – La replica al ministro Schillaci. L'assessora Monni in visita all'ospedale Palagi di FirenzeUn ospedale diurno con ambulatori delle specialistiche mediche e chirurgiche, il reparto Day Surgery e le sale operatorie, sede anche di attività ... gonews.it Monni al Versilia: Misure strategiche per il pronto soccorsoL’assessora toscana alla Sanità ha fatto tappa all’Ospedale Versilia nel suo tour regionale per spiegare e avviare la riforma del sistema innescata dal decreto ministeriale 77. noitv.it Visita dell’assessora Monni all’ospedale Versilia: “Funziona l’integrazione con il territorio” - facebook.com facebook Ospedali sotto pressione, l’assessora Monni: “Con l’estate il sistema cambierà” x.com