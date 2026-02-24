Dall' alluvione alla tracimazione controllata | una serata per capire il futuro del territorio tra Montone e Ronco

Il maltempo ha causato un’alluvione che ha danneggiato le campagne tra Montone e Ronco. La serata al Teatro parrocchiale di San Martino in Villafranca affronta il problema delle tracimazioni e delle criticità idriche nel territorio. Organizzata per discutere delle soluzioni pratiche, invita esperti e cittadini a confrontarsi sulle strategie di gestione delle acque. La discussione si concentra sulle sfide che il territorio deve affrontare per prevenire disastri futuri.

A illustrarne contenuti, scenari e possibili ricadute sarà il geologo Riccardo Galassi, profondo conoscitore dell'area ravennate e forlivese "Dalla alluvione alla tracimazione controllata. Quando la politica è incapace di trovare soluzioni". È questo il titolo, volutamente provocatorio, della serata informativa in programma venerdì al Teatro parrocchiale di San Martino in Villafranca, in via Lughese 135. L'inizio è fissato per le 20.30. Al centro dell'incontro un tema quanto mai attuale e delicato: il Pai, Piano di Assetto Idrogeologico, lo strumento che disciplina la gestione del rischio idraulico e idrogeologico sul territorio.