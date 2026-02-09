Mani di Mamma | il calore della maglia per i neonati prematuri e le loro famiglie in 70 ospedali italiani

A Varese, l’associazione Mani di Mamma si dedica a portare conforto ai neonati prematuri e alle loro famiglie. Con semplici gomitoli di lana, i volontari realizzano kit utili durante la degenza e anche dopo. In 70 ospedali italiani, queste mani di mamma offrono calore e solidarietà a chi ne ha più bisogno.

A Varese, l’associazione di volontariato Mani di Mamma offre conforto e calore ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie, realizzando con semplici gomitoli di lana kit essenziali per la degenza ospedaliera e oltre. L’iniziativa, attiva in circa 80 strutture tra l’ospedale Del Ponte di Varese e quello di Cittiglio, coinvolge una comunità di volontarie che trasformano una passione per il lavoro a maglia in un sostegno concreto per i piccoli pazienti e i loro genitori. Un silenzio particolare regna nei reparti di neonatologia, un silenzio carico di attese e speranze. In questo contesto, l’associazione Mani di Mamma porta un tocco di colore e di normalità, alleviando l’impatto emotivo della degenza per i neonati prematuri e i loro cari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mani di Mamma

In Italia, il 10% dei beneficiari della Politica agricola comune riceve il 70% dei sussidi, evidenziando una distribuzione diseguale dei fondi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mani di Mamma

Argomenti discussi: Carezze di mamma e un talento della scrittura protagonisti del venerdì di Radio Materia; Sabati in famiglia – Mani nella storia | sabato 7 febbraio 2026; Salvata dal tumore prima di nascere, Sofia operata nel ventre della mamma; Nones, sfila il ragazzo che nel ‘68 batté gli invincibili.

Con due gomitoli si realizza un kit completo, a Varese il volontariato che coccola i bambini nati prematuriDalla terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Del Ponte fino a Cittiglio, l’associazione Mani di Mamma porta calore e normalità ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie. Il racconto di Cristin ... varesenews.it

Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: «I miei figli sono in ansia, la bimba morde le mani giorno e notte». Il super psichiatraIl giorno di Natale non è stato colmo di gioia, per la famiglia. Nathan Trevallion, il papà, è dovuto andare via prima di 12.30 dalla struttura protetta in cui si trovano i suoi figli e la compagna ... ilmattino.it

Mamma mia spero in qualche adozione , questi cani se finiscono in mani più sbagliate ancora rischiano di passare dalla padella alla brace facebook