Il Banco Alimentare aiuta le famiglie in difficoltà
Il Banco Alimentare in Toscana è stato fondato nel 1996, prendendo spunto dall’esperienza milanese avviata nel 1989. Suor Marinella ricorda come questa iniziativa abbia preso forma per offrire cibo alle famiglie che attraversano momenti difficili. Ogni giorno, le donazioni di cibo vengono distribuite a numerosi nuclei familiari della regione. La realtà toscana si impegna a raccogliere e redistribuire il cibo in modo rapido e diretto, rispondendo alle esigenze di chi non può permettersi di fare la spesa.
"Il Banco Alimentare in Toscana nasce nel 1996, seguendo l’esperienza nata a Milano nel 1989": suor Marinella ripercorre le origini di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di famiglie in difficoltà. Anche a Prato grazie alle Suore di Iolo i prodotti alimentari provenienti dalle eccedenze di produzione o dalle donazioni, vengono ridistribuiti a famiglie in situazione di indigenza. "Noi suore andiamo ogni mercoledì a Firenze a ritirare frutta, verdura e altri generi" racconta. Raccogliere il cibo da donare non è sempre semplice. "Anni fa era più facile - dice suor Marinella - c’erano meno limitazioni, non c’erano le date di scadenza, quindi i prodotti processati risultavano meno deperibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare’Questa mattina a Milano, in Piazza Gae Aulenti, è partita una campagna di donazioni di minestrone.
Raccolta alimentare, oltre 7mila articoli per le famiglie in difficoltàLa raccolta alimentare organizzata dai comitati di zona in collaborazione con il Comune ha raccolto oltre 7.
Morta Gabriella Andraghetti, fondò il Banco alimentare della Liguria: aiutava 60 mila bisognosiQuando ha aperto le porte a Repubblica, facendo strada tra gli scaffali con il cibo salvato dallo spreco e distribuito ogni giorno a 379 strutture caritative in Liguria, Gabriella Andraghetti diceva: ... genova.repubblica.it
Anche John Elkann aiuta il banco alimentareSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO ALIMENTARE COMUNE DI TERZIGNO. Possono fare domanda i singoli e i nuclei familiari che siano in possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di seguito riportati: - facebook.com facebook
Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Cibo in Circolo” dell’Associazione Banco Alimentare della Toscana per migliorare la selezione degli alimenti recuperati e creare un ambiente accogliente e inclusivo per chi vive situazioni di fragilità #Crowdfunding grou x.com