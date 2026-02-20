Il Banco Alimentare aiuta le famiglie in difficoltà

Il Banco Alimentare in Toscana è stato fondato nel 1996, prendendo spunto dall’esperienza milanese avviata nel 1989. Suor Marinella ricorda come questa iniziativa abbia preso forma per offrire cibo alle famiglie che attraversano momenti difficili. Ogni giorno, le donazioni di cibo vengono distribuite a numerosi nuclei familiari della regione. La realtà toscana si impegna a raccogliere e redistribuire il cibo in modo rapido e diretto, rispondendo alle esigenze di chi non può permettersi di fare la spesa.

"Il Banco Alimentare in Toscana nasce nel 1996, seguendo l’esperienza nata a Milano nel 1989": suor Marinella ripercorre le origini di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di famiglie in difficoltà. Anche a Prato grazie alle Suore di Iolo i prodotti alimentari provenienti dalle eccedenze di produzione o dalle donazioni, vengono ridistribuiti a famiglie in situazione di indigenza. "Noi suore andiamo ogni mercoledì a Firenze a ritirare frutta, verdura e altri generi" racconta. Raccogliere il cibo da donare non è sempre semplice. "Anni fa era più facile - dice suor Marinella - c’erano meno limitazioni, non c’erano le date di scadenza, quindi i prodotti processati risultavano meno deperibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

