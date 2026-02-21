Ucraina Boris Johnson propone l' invio immediato delle truppe della coalizione dei volenterosi

Boris Johnson ha chiesto al Regno Unito e agli alleati di inviare immediatamente truppe di supporto in Ucraina, motivando la proposta con il timore che l'assenza di forze sul campo renda più difficile frenare l’offensiva russa. La sua proposta mira a rafforzare la presenza occidentale e a influenzare le decisioni di Mosca, in un momento in cui le tensioni tra i due paesi aumentano. La discussione su un possibile intervento si intensifica nelle capitali europee.

L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha invitato il Regno Unito e gli alleati occidentali a dispiegare subito truppe non combattenti in Ucraina, sostenendo che una presenza sul terreno potrebbe influire sul calcolo strategico del presidente russo Vladimir Putin. In un'intervista all'emittente televisiva Bbc, Johnson ha affermato che le forze potrebbero essere inviate in regioni pacifiche con ruoli non operativi: "Se possiamo avere un piano per 'boots on the ground' dopo la guerra, dopo che Putin avrà concesso un cessate il fuoco, perché non farlo ora?". Il governo britannico sta lavorando con gli alleati alla creazione di una "coalizione dei volenterosi" per garantire sicurezza e stabilità in Ucraina, ma solo in caso di accordo per la fine del conflitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni: «Alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue. No all'invio di truppe italiane»Durante il Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni ha sottolineato l'alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue, evidenziando la posizione italiana contro l'invio di truppe.

Ucraina, piano dei volenterosi: sì degli Usa alle garanzie per Kiev. Prima la tregua, poi l'invio dei soldati. Meloni: no truppe italianeGli Stati Uniti hanno confermato il loro supporto a un piano di garanzie per l'Ucraina, prevedendo una prima fase di tregua seguita dall'invio di truppe.

