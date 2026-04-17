La coalizione dei volenterosi garantisce l’apertura dello Stretto di Hormuz

Una coalizione di paesi ha comunicato di aver organizzato una missione internazionale volta a assicurare la sicurezza nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, Iran e Stati Uniti hanno confermato che durante la tregua in corso il passaggio delle navi commerciali nello stretto sarà consentito. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli esperti e delle autorità coinvolte.

La coalizione dei volenterosi ha annunciato la preparazione di una missione internazionale per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, mentre Iran e Stati Uniti hanno confermato la riapertura del passaggio alle navi commerciali durante la tregua in corso. La decisione è stata discussa a Parigi in un vertice della co-presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer, con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del cancelliere tedesco Friedrich Merz, insieme a rappresentanti di circa cinquanta Paesi e organizzazioni internazionali. Al termine dell’incontro, i leader europei hanno chiesto «la piena riapertura, immediata, incondizionata» dello stretto e il ripristino delle condizioni di libero passaggio precedenti al conflitto.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La coalizione dei volenterosi garantisce l’apertura dello Stretto di Hormuz Notizie correlate Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Volenterosi: Inghilterra e Francia guideranno missione pacifica nello Stretto“In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente... Meloni al vertice dei Volenterosi per garantire la navigazione nello Stretto di HormuzLa coalizione dei Volenterosi affronta il problema della chiusura dello Stretto di Hormuz. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hormuz, Macron: 'Ora riapertura incondizionata, no a pedaggi'; Il piano in quattro mosse dei volenterosi per Hormuz: spunta un ruolo per l'India; La Ue prepara la missione: fregate e sminatori italiani a Hormuz; Parigi, Meloni al vertice dei Volenterosi: sul tavolo la crisi in Medio Oriente dopo lo strappo con Trump. Meloni: Disponibili a fornire navi nello Stretto di Hormuz con l'ok del ParlamentoAll’Eliseo il summit convocato da Macron e Starmer nel tentativo di riaprire in sicurezza la navigazione dello Stretto ... lastampa.it Meloni al vertice dei volenterosi per Hormuz: Italia pronta a mettere in campo unità navali. Macron Apertura senza condizioni / VideoESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una questione assolutamente centrale per l’Italia, per l’Europa e per la comunità internazion ... ticinonotizie.it #Meloni: Libertà di navigazione nello #Stretto di #Hormuz è questione centrale per l' #Italia x.com La Stampa. . «Se lo Stretto di Hormuz dovesse restare chiuso, per l’Europa ci sono due rischi. Il primo è l’aumento dei prezzi del petrolio, del gas e della benzina. Il secondo riguarda la disponibilità dei prodotti raffinati. Alcune forniture potrebbero non arrivare - facebook.com facebook