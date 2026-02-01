Nasce ad Ariano la nuova Sezione ANPI | memoria resistenza e difesa della Costituzione

Il 31 gennaio 2026, nella sede della CGIL di Ariano Irpino, si è svolto il congresso di fondazione della nuova Sezione ANPI. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di tutta la zona e hanno deciso di creare un punto di riferimento per la memoria, la resistenza e la difesa della Costituzione. La sezione coprirà non solo Ariano, seconda città dell’Irpinia, ma anche molte zone vicine. Ora l’obiettivo è rafforzare il legame con la comunità e mantenere vivo il ricordo di quei valori.

Così dal documento politico: “La nuova Sezione nasce in un periodo storico di allarme democratico, nazionale e mondiale. Un mondo allo sbando in cui la forza ha la meglio sulla democrazia, le organizzazioni dell’estrema destra si ricostituiscono nonostante l’espresso divieto della Costituzione (XII Disposizione) della riorganizzazione del partito fascista e le leggi: Scelba del 1952 e Mancino del 1993. Mai prima d’ora, il governo della Repubblica era caduto nelle mani di forze politiche reazionarie come le attuali, che minacciano una vera e propria svolta autoritaria, attraverso il sempre più stringente controllo dell’informazione e la contrazione dei diritti, nonché con i continui tentativi di revisione della storia, per provare a rimettere in auge il fascismo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Ariano Irpino Ariano Irpino, congresso fondativo della sezione ANPI Sabato 31 gennaio 2026, alle 16:30, si terrà il congresso fondativo della nuova sezione dell’ANPI ad Ariano Irpino. Difendere la Costituzione: ad Agropoli nasce il “Comitato per il NO” alla riforma della magistratura A Agropoli, presso la sede dell’ANPI locale, si è costituito il “Comitato per il NO” alla riforma della magistratura. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ariano Irpino Argomenti discussi: Caso scuole ad Ariano, Cervinaro: Abbiamo recuperato parte della nostra storia; Ariano: gli alunni del Ruggero II in corteo contro il dimensionamento scolastico e per consegnare un documento al sindaco; Un luogo parrocchiale, ma aperto a tutti: ecco una nuova forza ad Ariano; Csv Irpinia-Sannio: Il futuro si costruisce soltanto insieme. Nasce la sezione Anpi di Ariano, si celebra il Congresso fondativoSarà celebrato sabato 31 gennaio, alle 16.30, presso la sede CGIL di Ariano Irpino, il Congresso fondativo della sezione dell’ANPI Ariano - Valle Ufita. Ad introdurre il Congresso il saluto di Giovann ... corriereirpinia.it Ariano Irpino, nasce l’Associazione Oratorio Don Bosco– La Guardia APS: una casa per i giovani e un dono per tutta la cittàNasce l’Associazione Oratorio Don Bosco – La Guardia APS dopo una riflessione lunga e condivisa, maturata nel tempo nei Consigli parrocchiali, nelle équipe dei catechisti e tra gli ... cittadiariano.it Nasce il Coro Diocesano dei Giovani Nel giorno della festa di San Giovanni Bosco, siamo felici di annunciare la nascita del Coro Diocesano dei Giovani: un nuovo progetto per camminare insieme nella fede attraverso la musica. Primo appuntamento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.