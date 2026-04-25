Il leader sindacale ha espresso preoccupazione per la situazione attuale, affermando che sta peggiorando le condizioni di vita e di lavoro di molte persone. Ha sottolineato che il quadro sta diventando più difficile rispetto a periodi precedenti, arrivando a parlare di un rischio che potrebbe superare quello della pandemia. La sua dichiarazione si concentra sulla crescita delle difficoltà sociali e lavorative, senza approfondire cause o soluzioni.

Siamo preoccupati di fronte ad una situazione che sta peggiorando la condizione di vita e di lavoro delle persone. L'aumento dell'inflazione ha reso ancora più poveri quelli che lavorano e ha concentrato la ricchezza in mano a pochi, addirittura ha aumentato la ricchezza e i profitti su chi fa armi o specula su questa situazione". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo del 25 aprile a Roma, a proposito delle guerre e dell'impatto economico. "Oggi la situazione è particolarmente complicata. Non voglio portare sfortuna, ma vedo davanti a noi, se non si bloccano le guerre, se non si inverte...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Landini, 'situazione preoccupante, rischio sia peggio del Covid'

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