La guerra ora si allarga | raid sull’Iran e sul Libano esplosioni a Dubai e Doha Grossi Aiea | Situazione preoccupante rischio radiazioni

Le tensioni internazionali si intensificano con raid sull’Iran e sul Libano, mentre esplosioni si verificano a Dubai e Doha. Secondo un rappresentante di un’agenzia nucleare, la situazione è considerata preoccupante a causa del rischio di radiazioni. L’operazione contro l’Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti procede con rapidità, secondo fonti ufficiali di Tel Aviv.

L’operazione contro l’Iran da parte di Israele e Usa procede, secondo un funzionario di Tel Aviv, “più velocemente del previsto”. Intanto, però, Israele è stato attaccato oltre che da Tehran anche dal Libano, per mano di Hezbollah. Immediata la risposta dell’Idf che ha bombardato diverse zone del Libano provocando più di trenta morti solamente a Beirut. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 2 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Ore 11,00 – Paesi arabi del Golfo: “Attacchi Iran intollerabili, pronti a risposta” – I Paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto all’autodifesa dopo gli attacchi iraniani nei loro rispettivi territori. 🔗 Leggi su Tpi.it

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». I Paesi del Golfo: «Pronti a risposta armata» di Stefano Montefiori, corrispondete da Parigi In conferenza stampa, il ministro degli Esteri Barrot ha appena condannato il fatto che Usa e...

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia...

