L’intervista Sacripanti ammette Siamo mancati nei momenti chiave Ma sento la fiducia

Sacripanti riconosce che la squadra ha perso punti importanti nei momenti decisivi, a causa di errori di controllo e scelte sbagliate. Nonostante le difficoltà, afferma di sentirsi ancora fiducioso nel gruppo. I giocatori hanno tentato di cambiare il risultato, ma alla fine non sono riusciti a sfruttare le occasioni. La partita si è conclusa con un risultato che lascia molte domande sulla capacità di reagire nei momenti cruciali.

Pistoia ci ha provato, ma alla fine quando si è trattato di mettere le mani sulla partita è sempre mancato qualcosa. A onor del vero va detto che l'Estra nel terzo quarto ha trovato dall'altra parte uno Stewart indiavolato che ha spaccato in due il match. "Non siamo stati cinici – dice coach Pino Sacripanti – Dopo un primo quarto giocato male soprattutto in difesa, ci siamo ripresi e quando potevamo svoltare la partita abbiamo commesso alcuni errori che ce lo hanno impedito. Nel terzo periodo Stewart ha messo in mostra tutto il suo talento, e noi non siamo stati capaci a toglierlo dal gioco, così come Galmarini nel finale.

L’intervista. Coach Sacripanti vede positivo: "La strada è giusta. Mancati nei dettagli»L'intervista a coach Sacripanti analizza la recente partita, evidenziando come, nonostante la sconfitta sfumata all'ultimo secondo, ci siano segnali incoraggianti e progressi significativi.

L’intervista. Sacripanti continua a vedere positivo: "Ma ci manca il killer instinct»Nell’intervista, Sacripanti analizza la recente prestazione della squadra, sottolineando l’aspetto positivo di un incontro caratterizzato da intensità e attenzione tattica.

