Spalletti | Poca lucidità nei momenti chiave Il rigore? Io faccio un altro mestiere
L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, non nasconde il suo disappunto dopo la sconfitta contro l'Atalanta.
Il risultato è pesante, ma Luciano Spalletti non perde la calma al termine della gara persa 3-0 dalla sua Juve in casa dell'Atalanta. "Sono stati più bravi di noi nei momenti chiave - il suo commento ai microfoni di Sportmediaset - poi quando si commenta un 3-0 c'è solo da fare i complimenti a Palladino e ai giocatori avversari". Reso il giusto merito agli avversari, Spalletti analizza poi la prestazione dei suoi: "Alla Juve stasera sono mancate precisione e lucidità nelle situazioni determinanti: quando la partita s'è fatta vera, spesso non siamo riusciti a prendere le decisioni giuste". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
