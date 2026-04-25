Lana Del Rey e 007 | nasce l’incontro tra pop e leggenda nel gaming

? Cosa sapere Lana Del Rey pubblica il singolo First Light per il videogioco 007 First Light.. La produzione musicale vede la collaborazione con il compositore David Arnold.. Lana Del Rey ha lanciato oggi il singolo First Light, brano inedito destinato alla colonna sonora del videogioco 007 First Light in arrivo nei prossimi mesi. La produzione musicale della statunitense si lega a un progetto multimediale di grande rilievo, segnando un incontro tra l’estetica sonora dell’artista e il mondo del gaming. La creazione del pezzo è frutto della collaborazione con David Arnold, figura che vanta già un prestigioso riconoscimento ai Grammy Awards come miglior compositore per media visivi grazie al lavoro svolto per Independence Day durante la 39esima edizione della cerimonia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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