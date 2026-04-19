Lana Del Rey canta il brano originale di 007 FistT Light

Lana Del Rey ha annunciato di aver interpretato la colonna sonora ufficiale di “007 First Light”. La notizia è stata comunicata da Io Interactive, società di sviluppo e pubblicazione di videogiochi, e da Amazon MGM Studios. La cantante, nota per il suo stile distintivo e numerosi riconoscimenti, ha scelto di cantare il brano originale del film. L’annuncio è stato diffuso tramite comunicato ufficiale.

LOS ANGELES – Io Interactive, la pluripremiata casa di sviluppo e pubblicazione di videogiochi acclamata in tutto il mondo e Amazon MGM Studios hanno annunciato oggi che la cantautrice Lana Del Rey, vincitrice di numerosi premi, interpreterà la colonna sonora ufficiale di “007 First Light”. Si tratta del videogioco di prossima uscita sviluppato e pubblicato da Io Interactive, che racconta una rivisitazione delle origini di James Bond. La colonna sonora del prossimo videogioco di 007 è stata scritta e composta da Lana Del Rey e David Arnold, segnando il ritorno del compositore nella saga di Bond. La canzone e la sequenza del titolo saranno presentate per la prima volta sui canali ufficiali di “007 First Light” su Twitch, YouTube, TikTok, Steam e X.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lana Del Rey canta il brano originale di “007 FistT Light” Notizie correlate 007 First Light, la canzone principale è cantata da Lana Del Rey (ed è proprio come i film)Con 007 First Light, il mondo di James Bond non si limita a raccontare una nuova storia interattiva, ma torna a una delle sue tradizioni più... Lana Del Rey firma il ritorno di 007: musica e mito per il nuovo BondLana Del Rey ha dato voce al nuovo capitolo videoludico dedicato alla leggenda dello spionaggio con l’uscita del brano First Light. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lana Del Rey ha pubblicato la canzone per il videogioco di ‘007’; Videogioco dedicato a James Bond, Lana Del Rey canta il brano originale di 007 First Light; Lana Del Rey canta First Light: il tema ufficiale del nuovo gioco di James Bond; Oh, una nuova canzone di Lana del Rey per Bond?. LANA DEL REY canta la colonna sonora del videogioco 007 First LightIO Interactive, la pluripremiata casa di sviluppo e pubblicazione di videogiochi acclamata in tutto il mondo e Amazon MGM Studios hanno annunciato oggi ... rockon.it Lana Del Rey firma la colonna sonora di James Bond 007 First Light: ascolta la nuova canzoneUfficiale: Lana Del Rey firma il tema di James Bond 007: First Light. Scopri il cast stellare e la data di uscita del nuovo videogioco. newscinema.it Soundtrack. Il brano “First Light” di Lana Del Rey debutta alla 110ª posizione su Spotify globale con 1.74 milioni di ascolti. - facebook.com facebook 007 First Light svela la sequenza iniziale : Lana Del Rey firma il ritorno di James Bond nei videogiochi x.com