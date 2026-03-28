Alle 7 del mattino, il Papa Leone XIV ha iniziato il suo secondo viaggio apostolico internazionale, visitando il Principato di Monaco. La visita, durata poche ore, ha coinvolto incontri ufficiali e momenti di preghiera, in un contesto in cui il cattolicesimo è religione di Stato. La giornata si è svolta senza eventi pubblici di grande rilievo, con un programma che si è concluso nel pomeriggio.

Città del Vaticano – È il secondo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV. Il pontefice ha raggiunto oggi alle 7.05 l'eliporto di Città del Vaticano e alle 7:22 è decollato alla volta del Principato di Monaco. “Desideroso di incoraggiarvi la testimonianza e la costruzione del bene mi è caro rivolgerle il mio cordiale saluto che accompagno con fervidi auspici per il progresso spirituale civile e sociale della nazione italiana", scrive Papa Leone nel suo telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il pontefice esprime “profonda gratitudine ai membri della famiglia, così come all'amato popolo di Monaco per il caloroso benvenuto e la generosa ospitalità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Visita lampo di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco (dove il cattolicesimo è religione di Stato): il programma della giornata

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