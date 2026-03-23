Il possibile interesse del Mossad nella vicenda Moro resta oggetto di dibattito: tra politica mediorientale, Guerra fredda e ipotesi mai confermate giudiziariamente A distanza di 48 anni da quel 16 marzo 1978 in cui Aldo Moro venne rapito in via Fani, a Roma, da un commando di brigatisti, ci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Aldo Moro, l'ombra del Mossad sul rapimento e l'uccisione del leader Dc favorevole alla creazione dello Stato palestinese

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