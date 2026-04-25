Un tetto di colore nero per rendere ancora più filante, abbassata, aggressiva la linea della Urus SE. È questa la scelta di Lamborghini che ha presentato, in occasione della Milano Design Week, una serie speciale (o "capsule", come la casa ama definirla, mutuando il termine dal mondo della moda) battezzata, appunto, Tettonero e realizzata in edizione limitata a 630 esemplari. Numero non casuale, visto che la casa emiliana è nata proprio nel 1963 e che nel 2026 celebra 63 anni dalla sua fondazione: cifre che possono anche essere riportate sulla vettura, nella forma stilizzata ideata dai designer Lamborghini. Urus SE Tettonero rientra nel programma di alta personalizzazione Ad Personam avviato vent’anni fa e che vede ormai il 96% dei clienti scegliere per il proprio esemplare di Lamborghini almeno un elemento che ne faccia parte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lamborghini alla Milano Design Week con la Urus SE Tettonero

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