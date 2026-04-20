Iqos e Devialet alla Milano Design Week con ' Soundsorial Design'

Durante la Milano Design Week 2026, sono stati presentati nuovi prodotti e collaborazioni nel settore del design e della tecnologia. Tra gli eventi in programma, c’è stata la partecipazione di Iqos e Devialet con una mostra intitolata ‘Soundsorial Design’. L’evento ha visto l’esposizione di dispositivi e soluzioni innovative, con un’attenzione particolare alle esperienze sensoriali e all’integrazione tra tecnologia e ambiente. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, attirando visitatori e professionisti del settore.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos, il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo, e Devialet - leader internazionale nell'ingegneria acustica - presentano 'Soundsorial Design', rinnovando per l'undicesimo anno consecutivo la presenza di Iqos all'interno della settimana del design più rilevante a livello globale. La missione di Devialet di riportare il suono al centro dell'esperienza di ascolto, attraverso innovazioni acustiche, incontra lo spirito all'avanguardia di Iqos, che guida il brand in un percorso costante di ricerca e sviluppo. Due culture orientate all'innovazione, unite da una comune ricerca dell'eccellenza.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iqos e Devialet alla Milano Design Week con 'Soundsorial Design' Notizie correlate IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione SoundsorialMILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella... Quando il suono diventa visibile: IQOS e Devialet alla Design WeekAlla Milano Design Week 2026 il suono smette di essere solo un’esperienza da ascoltare e diventa materia da osservare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: PMI protagonista alla Design Week con IQOS e Devialet: il suono diventa esperienza sensoriale; Quando il suono diventa visibile: IQOS e Devialet alla Design Week; IQOS torna alla Milano Design Week con l’installazione Soundsorial; Spazi di ascolto e dj set, la Milano Design Week si apre alla musica come nuova soglia di creatività. Iqos e Devialet alla Milano Design Week con 'Soundsorial Design'In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos, il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo, e Devialet - leader internazionale nell’ingegneria acustica - presentano ' Soundsorial De ... adnkronos.com Iqos x Devialet alla Design Week, dove il suono prende formaSiamo state in via Tortona a scoprire Soundsorial Design, dove i due brand hanno trasformato lo spazio in un’esperienza da attraversare più che da osservare ... cosmopolitan.com Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook