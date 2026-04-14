Design alluminio e creatività contemporanea | Cial alla Milano design week con ' Extreme environments'

Durante la Milano Design Week, il Consorzio nazionale imballaggi alluminio presenta il progetto 'Extreme environments' in collaborazione con la Nuova Accademia di Belle Arti. L'evento si concentra su creazioni che uniscono il design, l'alluminio e la creatività contemporanea, offrendo uno spazio di esposizione dedicato a innovazioni e sperimentazioni nel settore. La partecipazione si inserisce in un contesto internazionale dedicato alle tendenze e alle evoluzioni nel campo del progetto e del design.

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Cial, Consorzio nazionale imballaggi alluminio, torna alla Milano design week, il più importante appuntamento internazionale dedicato al progetto e al design, con una collaborazione d'eccellenza con Naba, Nuova accademia di belle arti. Un legame che non sorprende: l'alluminio, duttile, riflettente e riciclabile infinite volte, è da decenni un materiale di elezione per artisti e progettisti, capace di trasformarsi in opera, installazione, visione senza mai perdere le proprie qualità. Per il Consorzio, portarlo al cuore della Design week significa dare forma concreta a un messaggio di responsabilità circolare attraverso il linguaggio più universale che esista: quello del progetto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Design, alluminio e creatività contemporanea: Cial alla Milano design week con 'Extreme environments' NABA alla Design Week con “Extreme Environments” e numerose iniziative a MilanoMILANO (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è alla Milano Design Week 2026 con “Extreme Environments”, un'installazione immersiva... Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo.