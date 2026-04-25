L'ambasciatore Cornado | Fatture Crans-Montana verranno rinviate al mittente noi abbiamo curato gratis 2 svizzeri

L’ambasciatore ha annunciato che le fatture relative alle spese mediche sostenute dai feriti italiani durante l’incidente a Crans-Montana verranno restituite al mittente. Ha inoltre precisato che le spese mediche per due cittadini svizzeri coinvolti sono state coperte senza costi per le loro famiglie e senza oneri per l’Italia. La gestione di queste pratiche è stata effettuata gratuitamente dalla mutua svizzera.

Le spese mediche per i feriti italiani di Crans-Montana saranno gestite dalla mutua Svizzera, e non graveranno su famiglie o Italia. L'ambasciatore italiano in Svizzera chiarisce a Fanpage.it: "Nella tragedia responsabilità delle autorità comunali".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crans-Montana, l’ambasciatore Cornado a Fanpage: “La Svizzera nega indagini comuni, scelta incomprensibile”Resta alta la tensione tra Italia e Svizzera dopo il diniego delle autorità federali a creare una squadra investigativa comune per Crans-Montana. Crans-Montana, ambasciatore Cornado attacca sulla strage di capodanno: "Vite spezzate da irresponsabilità"È rientrato a Berna l’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, richiamato dal governo lo scorso gennaio come segno di protesta per l’andamento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fatture inviate ai feriti di Crans-Montana, lo Stato italiano non si accollerà mai le spese; Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, Bertolaso: Nessuno sborserà un euro; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Tragedia Crans-Montana: amb. Cornado interviene per fatture ospedale. L’ambasciatore Cornado: Fatture Crans-Montana verranno rinviate al mittente, noi abbiamo curato gratis 2 svizzeriLe spese mediche per i feriti italiani di Crans-Montana saranno gestite dalla mutua Svizzera, e non graveranno su famiglie o Italia ... fanpage.it Crans Montana, l’ospedale di Sion invia le fatture ai familiari dei feriti: cifre choc fino a 75mila euroDopo il rogo di Crans-Montana, le maxi fatture degli ospedali svizzeri riaccendono rabbia e polemiche tra le famiglie dei giovani feriti. notizie.it Dopo l’arrivo, pochi giorni fa, di alcune fatture dall’ospedale svizzero di Sion alle famiglie di tre feriti nella tragedia di Crans Montana, dopo lo sconcerto pubblico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presa di posizione - di mediazione - dell’ambas - facebook.com facebook Fatture inviate ai feriti italiani di Crans-Montana, «lo Stato italiano non si accollerà mai le spese». x.com