L'ambasciatore Cornado | Fatture Crans-Montana verranno rinviate al mittente noi abbiamo curato gratis 2 svizzeri

Da fanpage.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore ha annunciato che le fatture relative alle spese mediche sostenute dai feriti italiani durante l’incidente a Crans-Montana verranno restituite al mittente. Ha inoltre precisato che le spese mediche per due cittadini svizzeri coinvolti sono state coperte senza costi per le loro famiglie e senza oneri per l’Italia. La gestione di queste pratiche è stata effettuata gratuitamente dalla mutua svizzera.

Le spese mediche per i feriti italiani di Crans-Montana saranno gestite dalla mutua Svizzera, e non graveranno su famiglie o Italia. L'ambasciatore italiano in Svizzera chiarisce a Fanpage.it: "Nella tragedia responsabilità delle autorità comunali".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Fatture inviate ai feriti di Crans-Montana, lo Stato italiano non si accollerà mai le spese; Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, Bertolaso: Nessuno sborserà un euro; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Tragedia Crans-Montana: amb. Cornado interviene per fatture ospedale.

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