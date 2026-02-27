Crans-Montana l'ambasciatore Cornado a Fanpage | La Svizzera nega indagini comuni scelta incomprensibile

L'ambasciatore Cornado ha dichiarato a Fanpage che le autorità svizzere hanno rifiutato di collaborare con l’Italia in un’indagine congiunta a Crans-Montana. La decisione delle autorità federali di negare l’istituzione di una squadra investigativa comune ha generato tensione tra i due paesi. La questione riguarda le modalità di cooperazione tra le forze di polizia dei due stati in questa vicenda.