Crans-Montana l'ambasciatore Cornado a Fanpage | La Svizzera nega indagini comuni scelta incomprensibile
L'ambasciatore Cornado ha dichiarato a Fanpage che le autorità svizzere hanno rifiutato di collaborare con l’Italia in un’indagine congiunta a Crans-Montana. La decisione delle autorità federali di negare l’istituzione di una squadra investigativa comune ha generato tensione tra i due paesi. La questione riguarda le modalità di cooperazione tra le forze di polizia dei due stati in questa vicenda.
Resta alta la tensione tra Italia e Svizzera dopo il diniego delle autorità federali a creare una squadra investigativa comune per Crans-Montana. A Fanpage.it l'ambasciatore Cornado commenta: "Un caso così difficile richiede indagini comuni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ambasciatore Cornado: “Crans Montana come il Morandi, indagini saranno lunghe. La pm non guarda in faccia nessuno”L'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado dopo il suo incontro con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud...
Crans Montana, la protesta dell'ambasciata italiana: «Perché la Svizzera nega le indagini comuni?»Il messaggio sul profilo ufficiale di X dopo il vertice (a vuoto) del 19 febbraio. La posizione di Berna: «Tutte le parti hanno discusso le questioni di loro interesse» ... msn.com
Crans-Montana intensifica lo scontro diplomatico con l’ItaliaCrisi diplomatica Italia-Svizzera sul caso Crans-Montana: cosa succede La tensione tra Italia e Svizzera sul caso di Crans-Montana si è aggravata dop ... assodigitale.it
I legali dei proprietari del bar "Le Constellation" si esprimono per la seconda volta dal dramma di Capodanno a Crans-Montana: «Quanto accaduto non è altro che un incidente». - facebook.com facebook
Il ritorno a casa di Elsa dopo Crans-Montana: “È stato un inferno ma l’abbiamo superato” x.com