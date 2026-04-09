Crans-Montana ambasciatore Cornado attacca sulla strage di capodanno | Vite spezzate da irresponsabilità

Dopo il ritorno in Svizzera, l'ambasciatore italiano ha commentato l'incidente di Capodanno, definendolo come un episodio in cui molte vite sono state spezzate a causa di comportamenti irresponsabili. La vicenda ha suscitato molte reazioni, e l'ambasciatore ha espresso la sua opinione sull'accaduto, evidenziando la gravità di quanto accaduto durante le festività. La discussione si concentra ora sulle responsabilità e sulle misure da adottare per prevenire simili episodi in futuro.

È rientrato a Berna l’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, richiamato dal governo lo scorso gennaio come segno di protesta per l’andamento delle indagini sulla strage di Crans-Montana. Nella sua prima uscita ufficiale è andato nella località svizzera teatro della tragedia, dove ha depositato una corona di fiori davanti al memoriale delle vittime. E nel libro delle condoglianze ha scritto di giovani vite “spezzate a causa dell’irresponsabilità di coloro che avrebbero dovuto garantire la loro sicurezza”. Crans-Montana, ambasciatore Cornado torna in Svizzera L'attacco sulla strage di Capodanno Cornado: sostenere famiglie delle vittime "priorità assoluta" Crans-Montana, ambasciatore Cornado torna in Svizzera L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, è rientrato ufficialmente a Berna martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, ambasciatore Cornado attacca sulla strage di capodanno: "Vite spezzate da irresponsabilità" Crans-Montana, ambasciatore Cornado non tornerà in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti: il motivoRichiamato a Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, l’ambasciatore italiano Cornado tornerà in Svizzera solo a una condizione: quando sarà... Crans-Montana, Governo italiano verso costituzione come parte civile, ambasciatore Gian Lorenzo Cornado rientrato in SvizzeraLa decisione è arrivata al termine dell’incontro organizzato per fare il punto e valutare le prossime iniziative da intraprendere, prima su tutte... Temi più discussi: Crans-Montana, l’ambasciatore italiano non rientra per la commemorazione; L'ambasciatore italiano non sarà a Crans-Montana mercoledì; Svizzera. Crans-Montana: il governo dispone il rientro a Berna dell’ambasciatore Cornado; Crans-Montana, ambasciatore Cornado attacca sulla strage di capodanno: Vite spezzate da irresponsabilità. Crans-Montana, ambasciatore Cornado attacca sulla strage di capodanno: Vite spezzate da irresponsabilitàRientrato in Svizzera, l'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado torna ad attaccare sulla strage di Crans-Montana ... virgilio.it Ambasciatore Cornado rientra a Berna dopo Crans Montana e rilancia il ruolo diplomatico italiano in SvizzeraCrans-Montana, rientra a Berna l’ambasciatore Cornado: cosa cambia ora L’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado è rientrato a Berna i ... assodigitale.it Siamo stati in sopralluogo nei locali di Bologna per capire come (e se) la tragedia di Crans-Montana li ha cambiati x.com MattinaRai1. . Prosegue l’inchiesta su Crans-Montana. L’ambiasciatore Cornado è tornato nella sede diplomatica di Berna. A #StorieItaliane parla in diretta Umberto Marcucci, padre di Manfredi, ragazzo ferito nella strage in Svizzera. Purtroppo da parte delle - facebook.com facebook