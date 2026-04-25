Lakers in vantaggio | Smart blocca Durant e schiaccia i Rockets

I Lakers hanno vinto la partita contro gli Houston Rockets con il punteggio di 101-94 a Los Angeles. LeBron James ha segnato 28 punti, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. Durante l’incontro, Smart ha bloccato Durant, impedendogli di segnare in diverse occasioni. Con questa vittoria, i Lakers si sono portati avanti nella serie playoff con un risultato di 2-0.

? Cosa sapere I Lakers battono gli Houston Rockets 101-94 a Los Angeles con 28 punti di James.. Smart blocca Durant e porta la serie playoff sul vantaggio dei Lakers per 2-0.. Smart domina la difesa su Durant e i Lakers schiacciano gli Houston Rockets per 101-94, portando la serie playoff sul vantaggio di 2-0. La notte di Los Angeles ha una prestazione individuale capace di ribaltare gli equilibri del primo turno. In assenza di tassiferi come Doncic e Reaves, la squadra di Los Angeles ha trovato un nuovo motore nel gioco di Smart, che ha messo in sera 25 punti, 7 assist e 5 recuperi. L’impatto del giocatore è stato percepibile in ogni fase...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lakers in vantaggio: Smart blocca Durant e schiaccia i Rockets Notizie correlate Durant ne fa 40 e i Rockets passano a Orlando. Knueppel segna il record di triple per un rookieI Rockets, guidati dai 40 punti di Durant, passano a Orlando, Philadelphia ha la meglio su Miami mentre i Lakers vanno ko anche a Phoenix. Leggi anche: Nba, Oklahoma travolge i Lakers: vincono Boston, Rockets e Warriors Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Da Marcus Smart passa il successo dei Lakers; L’analisi di Gara 2: i Lakers attaccano ?engün e mettono pressione su Durant; LeBron James guida i Lakers alla vittoria per 101-94 sui Rockets e si porta in vantaggio per 2-0 nella serie; LeBron James in controllo, Luke Kennard decisivo: i Lakers battono i Rockets in Gara 1. LeBron James segna 28 reti, i Lakers si portano in vantaggio per 2-0 sui Rockets nella serie NBA PlayoffPubblicato il 22 aprile 202622 aprile 2026 LeBron James ha messo insieme 28 punti, otto rimbalzi ??e sette assist portando i Los Angeles Lakers alla vittoria per 101-94 sugli ??Houston Rockets in visi ... oltrelalinea.news LeBron, Smart e Kennard spingono i Lakers al 2-0 contro HoustonI Lakers superano Houston 101-94 in gara-2 e si portano sul 2-0 nella serie playoff con un LeBron James dominante ... it.blastingnews.com Nel triple header di stanotte su Prime io e @AleMamoli siamo al mic per Lakers - Houston alle 2:00. Shams ci da la bella notizia, KD non gioca. Con Hou sotto due a zero non l’avrei mai detto, evidentemente la distorsione alla caviglia è più seria di quel che si x.com PLAYOFFS - Speranza in casa Lakers in vista della G3 di questa notte a Houston: lo status di Austin Reaves è stato promosso a QUESTIONABLE! - facebook.com facebook