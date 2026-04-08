Nba Oklahoma travolge i Lakers | vincono Boston Rockets e Warriors

Da sportface.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte NBA, l'Oklahoma City Thunder ha ottenuto una vittoria convincente contro i Lakers a Los Angeles. I Boston Celtics hanno invece battuto Charlotte, mentre i Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors e LA Clippers hanno conquistato le rispettive partite. La serata ha visto diverse squadre ottenere risultati importanti in campionato.

Thunder dominanti a Los Angeles, successo Celtics contro Charlotte. Vittorie anche per Timberwolves, Bulls, Nets, Pelicans, Golden State e Clippers. Notte ricca di risultati nella regular season Nba tra martedì e mercoledì. Colpo pesante degli Oklahoma City Thunder, che superano nettamente i Los Angeles Lakers con il punteggio di 123-87 alla Crypto.com Arena. Per la squadra californiana si tratta della peggior prestazione offensiva stagionale, condizionata anche dalle assenze di LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart e Jaxson Hayes. Tra gli ospiti spiccano i 25 punti e otto assist di Shai Gilgeous-Alexander, mentre Isaiah Joe mette a segno sei triple. 🔗 Leggi su Sportface.it

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