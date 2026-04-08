Nba Oklahoma travolge i Lakers | vincono Boston Rockets e Warriors

Nella notte NBA, l'Oklahoma City Thunder ha ottenuto una vittoria convincente contro i Lakers a Los Angeles. I Boston Celtics hanno invece battuto Charlotte, mentre i Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors e LA Clippers hanno conquistato le rispettive partite. La serata ha visto diverse squadre ottenere risultati importanti in campionato.

Thunder dominanti a Los Angeles, successo Celtics contro Charlotte. Vittorie anche per Timberwolves, Bulls, Nets, Pelicans, Golden State e Clippers. Notte ricca di risultati nella regular season Nba tra martedì e mercoledì. Colpo pesante degli Oklahoma City Thunder, che superano nettamente i Los Angeles Lakers con il punteggio di 123-87 alla Crypto.com Arena. Per la squadra californiana si tratta della peggior prestazione offensiva stagionale, condizionata anche dalle assenze di LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart e Jaxson Hayes. Tra gli ospiti spiccano i 25 punti e otto assist di Shai Gilgeous-Alexander, mentre Isaiah Joe mette a segno sei triple. 🔗 Leggi su Sportface.it

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NBA: Oklahoma travolge i Lakers, allarme Doncic per i playoffUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Gli Houston Rockets di Kevin Durant hanno negato ai Phoenix Suns l'accesso diretto ai playoff Nba, mentre nella Eastern Conference Toronto ha fatto un grande passo avanti verso la top 6 sconfiggendo Miami. #ANSA - facebook.com facebook

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