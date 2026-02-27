durant ne fa 40 e i rockets passano a orlando knueppel segna il record di triple per un rookie

Durant celebra il suo 40° compleanno con una vittoria dei Rockets contro Orlando. Nel frattempo, Knueppel stabilisce un nuovo record di triple per un rookie, totalizzando 209 canestri in 59 match. La stagione continua a riservare sorprese e nuovi traguardi, mantenendo alta la tensione nel campionato. Gli appassionati attendono con curiosità gli sviluppi futuri di questa competizione.

I Rockets, guidati dai 40 punti di Durant, passano a Orlando, Philadelphia ha la meglio su Miami mentre i Lakers vanno ko anche a Phoenix. Un vantaggio di 19 punti a metà del terzo quarto non basta ai Magic (31-27) che si devono inchinare davanti a KD e ai Rockets (37-21). La squadra della Florida viaggia spedita fino alle battute finali della terza frazione quando Durant (40 punti e otto rimbalzi) cambia marcia e trascina Houston al successo. Gli ospiti piazzano il parziale da ko di 21-0, riprendono in mano le redini del match e trovano così il successo. Ottimo anche l’impatto dalla panchina di Sheppard, il quale chiude con 20 punti a referto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

