Entra in negozio e ruba bracciali e collane dalla vetrina | ladra incastrata dalle telecamere

Una donna è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggirava tra gli scaffali di un negozio. Dopo aver scelto alcuni gioielli dalla vetrina, ha lasciato il locale portando con sé diversi bracciali e collane senza pagarli. L'episodio si è concluso con l'identificazione della donna grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

E' entrata in un negozio come normale cliente, ma è poi uscita dall'esercizio con decine di collane e bracciali rubati. E' accaduto a Latina, dove i carabinieri sono riusciti a incastrare una ladra grazie alle telecamere dell'impianto di videosorveglianza dell'attività commerciale.A sporgere.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Entra in un panificio e ruba l'incasso: incastrato dalle telecamereEntra in un panificio e, dopo aver ordinato e consumato, ruba l'incasso e sparisce.

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