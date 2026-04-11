Giulio per sempre folla commossa per l’addio

Una folla numerosa si è radunata nel piazzale di una chiesa del Rosario per rendere omaggio a un uomo recentemente scomparso. Dopo la cerimonia funebre, il corteo si è mosso lentamente, accompagnato da un applauso che è durato diversi minuti. La chiesa era piena di persone che hanno voluto salutare il defunto, e all’uscita del feretro si è verificato un momento di commozione condivisa.

Un applauso interminabile all’uscita del feretro, nel piazzale di una chiesa del Rosario più che gremita. E le note, chitarra e voce, di " Pastello Bianco " dei Pinguini Tattici Nucleari a salutare il feretro. Ultimo, toccante, momento dei funerali di Giulio Fiorentini, il 18enne deceduto nella mattinata di Pasqua dopo un giro in bici a Montemarciano, salutato ieri pomeriggio per un’ultima volta dalla comunità falconarese. Una comunità che si è stretta al dolore incolmabile del fratello minore Nicola, della mamma Nicoletta e del papà Giacomo. Un abbraccio caldo e robusto. Come quello che i genitori hanno ricevuto dal sindaco Stefania Signorini, in rappresentanza di tutta la città, e alla quale hanno chiesto di organizzare qualcosa in memoria di Giulio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Giulio per sempre", folla commossa per l’addio Anguillara: folla commossa ai funerali di Federica TorzulloAGI - Ad Anguillara una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito. Lecco saluta Aloisio Bonfanti, folla commossa ai funerali in BasilicaDecine di persone si sono strette, nella mattinata di giovedì 29 gennaio, nella Basilica di San Nicolò per l'ultimo saluto ad Aloisio Bonfanti,... Argomenti più discussi: Una folla per dire addio a Giulio. Ricorderemo sempre il tuo sorriso; Giulio per sempre, folla commossa per l’addio; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore confermato: foto e indiscrezioni sulla coppia. Falconara, Giulio Fiorentini stroncato in bici a soli 18 anni: «Maratona a 2 ruote per ricordarlo» - facebook.com facebook La storia di Giulio Regeni è anche la battaglia dei suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni che, dal giorno del ritrovamento del corpo senza vita del figlio, hanno intrapreso una coraggiosa battaglia per ottenere verità e giustizia. x.com