Addio a Giulio Del Fiorentino | scompare un pilastro del giornalismo

Oggi il mondo dell'informazione locale si trova a ricordare la scomparsa di un noto giornalista. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini, che hanno espresso il loro rammarico attraverso messaggi di cordoglio. La sua attività nel settore televisivo della provincia lucchese è durata molti anni, durante i quali ha contribuito a plasmare il panorama giornalistico locale. La notizia ha avuto risonanza in diverse reti e testate giornalistiche.

Il dell'informazione televisiva della provincia lucchese si risveglia oggi con una nota di profondo cordoglio. Giulio Del Fiorentino, figura centrale del giornalismo locale e volto storico di Noi Tv, ha lasciato il mondo dei vivi in data 22 aprile, cedendo alle forze di una patologia severa che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Nato e residente a Capannorese, il professionista ha dimostrato una resilienza straordinaria nel gestire l'ultimo periodo della sua vita, restando fedele alla propria v .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Giulio Del Fiorentino: scompare un pilastro del giornalismo Notizie correlate Addio a Giovanni Negri: scompare il grande mediatore del giornalismoLa scomparsa di Giovanni Negri, avvenuta nella notte milanese, segna la fine di un’epoca per il giornalismo lombardo. Addio ad Antonio Mutasci: scompare la voce del giornalismo lucanoLa comunità dei comunicatori della Basilicata piange la scomparsa di Antonio Mutasci, figura centrale del giornalismo locale, morto all’età di 42... Una raccolta di contenuti E' morto Giulio Del FiorentinoNon ce l'ha fatta: dopo una lotta durata anni, Giulio Del Fiorentino si è dovuto arrendere a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Del Fiorentino ha diretto per 14 anni Noitv di cui faceva part ... gazzettalucchese.it Morto Giulio Del Fiorentino, noto giornalista e telecronista: Lucca sconvolta dall’improvvisa perditaCi giunge l'inaspettata notizia, da Luccaindiretta, di una grande perdita per il mondo dell’informazione locale: è morto Giulio Del Fiorentino, giornalista e figura storica dell’emittente Noi TV. Giul ... alphabetcity.it