L’Accademia della cucina piacentina in visita al ristorante Da Giovanni

I membri dell’Accademia della cucina piacentina hanno visitato il ristorante “Da Giovanni” per la consueta cena annuale. La tradizione prevede che i soci si riuniscano ogni anno in un locale riconosciuto per la qualità dei piatti e la presenza di chef noti nel panorama culinario locale. La visita si svolge con l’obiettivo di condividere un momento di convivialità e di apprezzare i prodotti tipici del territorio.

Come di consuetudine, i soci dell’Accademia della cucina piacentina si recano ogni anno a cena presso un ristorante famoso per la qualità dei suoi piatti, nonché per la fama degli chef che operano in cucina, per rinsaldare il comune amore per la buona tavola, come per i prodotti del territorio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Fra tradizione e innovazione. Vernissage nel segno della pizza per l’Accademia della cucina Leggi anche: Accademia italiana della cucina, delegazioni reggine protagoniste per il riconoscimento Unesco Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In Provincia la cerimonia per il trentennale dell’Accademia Italiana della Cucina [FOTO]; L’Accademia italiana della cucina celebra la pizza con il luppolo selvatico di Gissi; L’ACCADEMIA DELLA CUCINA DI RIETI PIANGE MARIA GABRIELLA CAMPANELLI; Cucina, territorio e sviluppo: a Drena la conviviale dell’Accademia tra gusto e visione economica. In Provincia la cerimonia per il trentennale dell’Accademia Italiana della Cucina [FOTO]La nostra storia. Il nostro futuro. Questo il titolo dell'incontro per celebrare il trentennale dell’Accademia Italiana della Cucina Delegazione Pescara Aternum. Presenti le autorità, il prefetto Lu ... ilpescara.it L’Accademia italiana della cucina. Padovani: Festeggiamo i 50 anni. Bene la valorizzazione delle tipicitàLa Delegazione di Ferrara dell’Accademia Italiana della Cucina festeggia il suo 50mo anniversario domani, alle 11, al Ridotto del Teatro Comunale. Per prima cosa, spieghiamo ai lettori del ’Carlino’ ... ilrestodelcarlino.it TRIS Siracusa. . Firmato protocollo di intesa per l’avvio della seconda fase del progetto “Le Tele di Aracne” su un bene confiscato alla mafia. E’ stato ottenuto un finanziamento pubblico per l’Accademia di sartoria - facebook.com facebook - , ! Si è appena concluso l’ottavo modulo formativo dell’accademia della sicurezza Flaei, che quest x.com